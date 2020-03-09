В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ сыграет с Боруссией Дортмунд. Матч пройдет 11 марта в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5. Интернет и на российском телеканале Матч! Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

В первом матче на Сигнал Идуна Парк подопечные Люсьена Фавра одержали победу над парижанами со счетом 2:1.

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