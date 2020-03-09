PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Свитолина впервые с 2018 года стала чемпионкой турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в финале турнира WTA в мексиканском Монтеррее.

В решающем поединке украинка встречалась с чешкой Мари Бузковой, которая является 57-й ракеткой мира.

Свитолина оформила победу по итогам трех сетов – 7:5, 4:6, 6:4. Для чешки это был первый финал в карьере. Элина Свитолина выиграла свой 14-й турнир в карьере и первый с 2018 года, когда ей удалось взять титул на Итоговом турнире WTA.

Читайте: Свитолина уверенно пробилась в 1/4 финала в Хуахине

Кроме того, украинка благодаря этому успеху поднялась на две строчки в рейтинге WTA и снова стала пятой ракеткой мира.

– Моя соперница показала классную игру, мы сыграли матч на очень высоком уровне. Каждая из нас боролась до последнего и хотела порадовать болельщиков. Спасибо им за поддержку. Счастлива, что достигла одной из своих целей. Продолжаю движение в правильном направлении, – цитирует Свитолину пресс-служба WTA.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка