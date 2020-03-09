Свитолина впервые с 2018 года стала чемпионкой турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в финале турнира WTA в мексиканском Монтеррее.

В решающем поединке украинка встречалась с чешкой Мари Бузковой, которая является 57-й ракеткой мира.

Свитолина оформила победу по итогам трех сетов – 7:5, 4:6, 6:4. Для чешки это был первый финал в карьере. Элина Свитолина выиграла свой 14-й турнир в карьере и первый с 2018 года, когда ей удалось взять титул на Итоговом турнире WTA.

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Кроме того, украинка благодаря этому успеху поднялась на две строчки в рейтинге WTA и снова стала пятой ракеткой мира.

– Моя соперница показала классную игру, мы сыграли матч на очень высоком уровне. Каждая из нас боролась до последнего и хотела порадовать болельщиков. Спасибо им за поддержку. Счастлива, что достигла одной из своих целей. Продолжаю движение в правильном направлении, – цитирует Свитолину пресс-служба WTA.