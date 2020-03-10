Гольфистка Пейдж Спиранак рассказала, что один из гольф-клубов отказался взять у нее деньги, которые спортсменка хотела пожертвовать на благотворительность.

По словам 26-летней американки, она столкнулась с отказом из-за ее внешнего вида – а именно из-за большой груди.

— Гольф – это элитарный вид спорта, созданный эксклюзивно для определенных людей. Я ненавижу это, потому что не отношусь к их числу. Я по-прежнему не чувствую себя на своем месте, когда играю в гольф. Я хотела отдать деньги на благотворительные цели и подарить клубу бесплатные клюшки. Но мне пришел ответ: Мы бы с удовольствием приняли вашу помощь, но так как наши члены правления смотрят на вас, мы не можем этого сделать. Получается, я хочу помочь детям, у которых нет денег на клюшку, потому что в свое время у меня тоже не было денег на клюшку. Но я, бл***, не могу сделать даже этого из-за моей груди, – сказала Пейдж.

Профессиональная карьера Спиранак в гольфе началась в 2015 году, когда она приняла участие в турнире Omega Dubai Ladies Classic. Хотя выступление девушки было не идеаленым, она привлекла внимание прессы и подписала несколько выгодных контрактов со спонсорами.

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Источник: Daily Star

Фото: Paige Spiranac