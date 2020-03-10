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Факты / Спорт

Где смотреть Валенсия — Аталанта

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Валенсия сыграет с Аталантой. Матч пройдет 10 марта в Валенсии на стадионе Месталья.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5. Интернет и на российском телеканале Матч! Футбол 1.

Читайте: Валенсия — Аталанта: прогноз букмекеров на ответный матч Лиги чемпионов

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

В первом матче на Сан-Сиро в Милане Аталанта с разгромным счетом 4:1 взяла верх над Валенсией.

Также Факты ICTV рассказывали, где смотреть ответный матч РБ Лейпциг – Тоттенхэм Хотспур в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20.

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