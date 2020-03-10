Энтони Джошуа выступил с речью перед Елизаветой II

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа выступил с речью на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества наций.

На службе присутствовали члены королевской семьи, в том числе и Ее Величество королева Елизавета II.

— Меня зовут Энтони Олувафеми Оласени Джошуа, и, как и многие из вас здесь, я – дитя Содружества. Я родился в Уотфорде, и моя предки – нигерийцы. Я родом из народа йоруба, который является крупнейшей и, можно сказать, самой громкой этнической группой во всей Африке. Я горжусь тем, что я нигериец и британец. В наши дни мы так много слышим о разделе и различии, некоторые могут быть склонны видеть это как плохую вещь. Но, напротив, это прекрасная вещь. Это то, что нужно чтить и беречь, как большой источник мира и стабильности, – сказал Джошуа.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) on Mar 9, 2020 at 11:12am PDT

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После речи Энтони лично встретился и пообщался с королевой и другими членами королевской семьи.

Напомним, другой британский боксер Тайсон Фьюри хочет закончить боксерскую карьеру поединком против Энтони Джошуа.