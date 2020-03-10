Американский рэпер Эминем представил клип на песню Godzilla, которую он записал с рэпером Juice WRLD. В видеоработе снялся бывший чемпион мира по боксу Майкс Тайсон.

Режиссером клипа выступил 23-летний американский клипмейкер Коул Беннетт.

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По сюжету клипа на песню Godzilla, Тайсон нокаутирует музыканта на улице.

— Хорошо провел время, нокаутировав Эминема в его новом клипе. Вы с Доктором Дре еще делаете большие дела, и это действительно вдохновляет, – написал 53-летний Тайсон.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx — Mike Tyson (@MikeTyson) March 9, 2020

В целом клип на трек Godzilla переполнен алкоголем, оружием и неожиданными поворотами. Финал клипа посвящен Juice WRLD, который умер 2 декабря 2019 года от передозировки.

Меньше чем за сутки клип собрал более 10 млн просмотров.

Ранее колумбийская певица Шакира презентовала клип на песню Me Gusta, которую она записала с пуэрториканским рэпером Anuel AA.