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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Godzilla: Майк Тайсон нокаутировал Эминема в его новом клипе

Американский рэпер Эминем представил клип на песню Godzilla, которую он записал с рэпером Juice WRLD. В видеоработе снялся бывший чемпион мира по боксу Майкс Тайсон.

Режиссером клипа выступил 23-летний американский клипмейкер Коул Беннетт.

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По сюжету клипа на песню Godzilla, Тайсон нокаутирует музыканта на улице.

— Хорошо провел время, нокаутировав Эминема в его новом клипе. Вы с Доктором Дре еще делаете большие дела, и это действительно вдохновляет, – написал 53-летний Тайсон.

В целом клип на трек Godzilla переполнен алкоголем, оружием и неожиданными поворотами. Финал клипа посвящен Juice WRLD, который умер 2 декабря 2019 года от передозировки.

Меньше чем за сутки клип собрал более 10 млн просмотров.

Ранее колумбийская певица Шакира презентовала клип на песню Me Gusta, которую она записала с пуэрториканским рэпером Anuel AA.

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