18 февраля стартовали первые матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21.
Борьбу за трофей продолжают 16 команд, которые завоевали это право по итогам группового этапа турнира.
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На этой стадии нет украинских команд, но есть два представителя сборной Украины – Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Руслан Малиновский (Аталанта), которые вместе со своими командами продолжают битву за кубок.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21:
- Атлетико Мадрид – Ливерпуль
- Боруссия Дортмунд – ПСЖ
- Тоттенхэм Хотспур – РБ Лейпциг
- Челси – Бавария
- Наполи – Барселона
- Лион – Ювентус
Действующим победителем турнира Лиги чемпионов является английский Ливерпуль. В 2019 году в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано красные обыграли в финале Тоттенхэм Хотспур со счетом 2:0.
Также Факты ICTV запустили голосования и предлагают вам предсказать будущего победителя турнира, финал которого состоится 30 мая в Стамбуле.