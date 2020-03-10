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Факты / Спорт

Кто выиграет Лигу чемпионов-2020? (ГОЛОСОВАНИЕ)

18 февраля стартовали первые матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21.

Борьбу за трофей продолжают 16 команд, которые завоевали это право по итогам группового этапа турнира.

Читайте: Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей

На этой стадии нет украинских команд, но есть два представителя сборной Украины – Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Руслан Малиновский (Аталанта), которые вместе со своими командами продолжают битву за кубок.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21:

  • Атлетико Мадрид – Ливерпуль
  • Боруссия Дортмунд – ПСЖ
  • Тоттенхэм Хотспур – РБ Лейпциг
  • Челси – Бавария
  • Наполи – Барселона
  • Лион – Ювентус

Действующим победителем турнира Лиги чемпионов является английский Ливерпуль. В 2019 году в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано красные обыграли в финале Тоттенхэм Хотспур со счетом 2:0.

Также Факты ICTV запустили голосования и предлагают вам предсказать будущего победителя турнира, финал которого состоится 30 мая в Стамбуле.

Фото: Dreamstime

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