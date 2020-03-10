Кому достанется Скудетто, если Серию А в сезоне-2019/20 не доиграют

Серию А в сезоне-2019/20 могут не доиграть из-за вспышки коронавируса в Европе – в таком случае, Скудетто не достанется никому.

После запрета проведения спортивных мероприятий на территории Италии до 3 апреля, руководство Серии А рассматривает три варианта для продолжения турнира.

Первый : доиграть чемпионат летом, но это возможно только, если Евро-2020 перенесут на более поздние сроки.

: доиграть чемпионат летом, но это возможно только, если Евро-2020 перенесут на более поздние сроки. Второй : проводить матчи каждые два-три дня и перенести игры Кубка Италии на лето.

: проводить матчи каждые два-три дня и перенести игры Кубка Италии на лето. Третий: полностью отменить розыгрыш. Итоги турнира подведут согласно нынешним расстановке команд после 26-го тура. Лидер чемпионата Ювентус не будет объявлен чемпионом, но места в еврокубках распределяться согласно нынешнему расположению в таблице. Также в Серию B не опустятся два худших клуба – СПАЛ и Брешиа, а из Серии В получат повышение в классе две команды. Таким образом Серия А расширится до 22-х команд.

После 26-ти туров Ювентус (63) идет на первом месте, вслед расположился Лацио (62), а на третьем месте – Интер (54). Также в зону Лиги чемпионов попадает Аталанта (48).

Читайте: Валенсия — Аталанта: прогноз букмекеров на ответный матч Лиги чемпионов

Напомним, в Италии отменили все матчи Серии А до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.

Источник: la Repubblica