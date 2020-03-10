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Факты / Спорт

РБ Лейпциг — Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

РБ Лейпциг во вторник, 10 марта, проведет матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Юлиана Нагельясмана на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциге сыграют против английского Тоттенхэм Готспур. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Юлиана Нагельсмана. На победу РБ Лейпцига принимают ставки с коэффициентом 1.58. Успех английского клуба оценивают в 5.90. Ничейный результат встречи — 4.30.

Читайте: Где смотреть РБ Лейпциг – Тоттенхэм

Также на проход немецкого клуба в четвертьфинал турнира дают коэффициент 1.12, тогда как шансы подопечных Жозе Моуринью, после минимального домашнего поражения на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне, оцениваются в 7.10.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с прогнозами букмекеров на ответный матч Валенсия – Аталанта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Dreamstime

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