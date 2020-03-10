Валенсия во вторник, 10 марта, проведет матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Альберта Селадес на стадионе Месталья в Валенсии сыграют против итальянской Аталанты. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Джана Пьера Гасперини. На победу Аталанты принимают ставки с коэффициентом 2.44. Успех испанского клуба оценивают в 2.75. Ничейный результат встречи — 3.80.

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Также на проход Аталанты в четвертьфинал турнира дают коэффициент 1.04, тогда как шансы летучих мышей после разгромного поражения на Сан-Сиро оцениваются в 14.0.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с прогнозами букмекеров на ответный матч РБ Лейпциг – Тоттенхэм Хотспур в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20.

Фото: Valencia CF, Atalanta B.C.