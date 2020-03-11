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Где смотреть Ливерпуль — Атлетико

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Ливерпуль сыграет с мадридским Атлетико. Матч пройдет 11 марта в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российских телеканалах Матч ТВ и Матч! Футбол 2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

В первом матче на Ванда Метрополитано в Мадриде Атлетико одержал минимальную победу над подопечными Юргена Клоппа со счетом 1:0.

Также Факты ICTV рассказывали, где смотреть матч Валенсия — Аталанта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20.

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