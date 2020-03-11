Ливерпуль в среду, 11 марта, проведет матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Юргена Клопа на стадионе Энфилд в Ливерпуле сыграют против мадридского Атлетико. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Юргена Клоппа. На победу Ливерпуля принимают ставки с коэффициентом 1.55. Успех испанского клуба оценивают в 6.90. Ничейный исход встречи — 4.00.

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Также на проход английского клуба в четвертьфинал турнира дают коэффициент 2.03, тогда как шансы подопечных Диего Симеоне, после домашней победы на Ванда Метрополитано в Мадриде в первом матче, оцениваются в 1.84.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с прогнозами букмекеров на ответный матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм Хотспур в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.