ПСЖ в среду, 11 марта, проведет матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Томаса Тухеля на стадионе Парк де Пренс в Париже сыграют против дортмундской Боруссии. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Томаса Тухеля. На победу ПСЖ принимают ставки с коэффициентом 1.74. Успех немецкого клуба оценивают в 4.10. Ничейный результат встречи — 4.60.

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Также на проход французского клуба в четвертьфинал турнира дают коэффициент 2.03, а вот шансы подопечных Люсьена Фавра после домашней победы на Сигнал Идуна Парк в Дортмунде в первом матче со счетом 2:1, оцениваются в 1.84.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с прогнозами букмекеров на матч Ливерпуль — Атлетико Мадрид в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Borussia Dortmund, Dreamstime