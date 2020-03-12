Ливерпуль во второй раз вылетел на стадии 1/8 финала ЛЧ, будучи действующим победителем

Действующий победитель Лиги чемпионов Ливерпуль не сумел выйти в стадию 1/4 финала турнира, уступив по итогам двух матчей мадридскому Атлетико (0:1, 2:3).

Это уже второй раз в истории мерсисайдцы не смогли выйти в четвертьфинал ЛЧ в ранге действующих обладателей трофея.

Впервые подобное произошло в сезоне 2005/06, когда красные уступили в двух матчах португальской Бенфике (0:2 0:1).

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Также Ливерпуль прервал серию побед, которая насчитывала 42 матча, на домашнем стадионе Энфилд во всех турнирах. За это время команда Юргена Клоппа одержала 37 побед и еще пять раз сыграла вничью.

Поражение от Атлетико стало первым для Ливерпуля на Энфилде за последние шесть лет. Предыдущее фиаско мерсисайдцы потерпели от другого клуба из Мадрида — Реала на стадии группового этапа Лиги чемпионов 22 октября 2014 года.

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ выбил из розыгрыша дортмундскую Боруссию.

Источник: Gracenote Live, OptaJoe