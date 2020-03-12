Матчи Манчестер Сити — Реал и Ювентус — Лион перенесли

УЕФА сообщил о переносе матча 1/8 финала Лиги чемпионов между туринским Ювентусом и французским Лионом.

Причиной такого решения стала информация о том, что защитник бьянконери Даниэле Ругани заболел коронавирусом. После этого туринцы всей командой ушли на карантин.

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Также Манчестер Сити на своем сайте объявил, что ответный матч с мадридским Реалом, который запланирован на 17 марта на стадионе Этихад, не состоится из-за того, что футболисты королевского клуба ушли на 15-дневный карантин.

О новых датах матчей объявят позже. Другие два матча Лиги чемпионов, которые запланированы на 18 марта, должны состояться без зрителей. Речь идет о следующих играх: Бавария — Челси и Барселона — Наполи.

Также стало известно, что 17 марта УЕФА объявит о переносе Евро-2020.