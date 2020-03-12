Исполком Украинской ассоциации футбола принял соответствующее решение в связи с постановлением Кабинета Министров Украины № 211 от 11.03.2020 О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.

В период с 12 марта по 3 апреля 2020 года матчи УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу пройдут без зрителей.

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Также приостановлены все детско-юношеские соревнования до 3 апреля.

Ранее стало известно, что испанская Ла Лига решила приостановить розыгрыш Примеры и Сегунды минимум на две недели из-за распространения коронавируса в стране.

Вспышку Covid-19 зафиксировали в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. По последним данным, от него умерло более 4,6 тыс. человек.