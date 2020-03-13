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Факты / Спорт

Коронавирусом заболел еще один игрок Ювентуса — СМИ

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала заразился коронавирусом Covid-19.

В издании сообщили, что 26-летний аргентинский футболист находится на карантине, как и защитник Ювентуса Даниэле Ругани.

Официального подтверждения информации о заражении Дибалы коронавирусом пока нет.

Читайте: Даниэле Ругани рассказал о состоянии здоровья после заражения коронавирусом

Напомним, 12 марта стало известно, что защитник Ювентуса Даниэле Ругани заразился коронавирусом Covid-19. У футболиста заболевание протекает бессимптомно.

Источник: El nacional

Фото: Getty Images

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