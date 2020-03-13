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Факты / Спорт

Одноклубника Зинченко отправили на карантин

Защитника Манчестер Сити Бенжамен Мэнди поместили на карантин после того, как у члена его семьи обнаружили симптомы Covid-19.

По соображениям безопасности клуб решил отправить игрока на самоизоляцию, чтобы француз не контактировал с командой до тех пор, пока его родственнику не поставят окончательный диагноз.

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25-летний французский футболист тоже сдал тест на коронавирус и теперь ожидает результат.

— Клубу известно, что член семьи игрока мужской команды находится в больнице с симптомами респираторного заболевания. Он прошел обследование в больнице и сдал тест на Covid-19. Пока не будут известны результаты, соответствующий игрок из соображений безопасности самоизолируется, — говорится в заявлении Манчестер Сити.

Стоит отметить, что в четверг на тренировке горожан футболист тренировался вместе со всеми.

Ранее у форварда лондонского Челси Каллума Хадсона-Одои диагностировали коронавирус. Сейчас футболист чувствует себя хорошо.

Источник: Manchester Evening News

Фото: Dreamstime

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