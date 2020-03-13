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Факты / Спорт

Ярмоленко и всех футболистов Вест Хэма отправили в самоизоляцию

Руководство лондонского Вест Хэма решило отправить всех футболистов и тренерский штаб в самоизоляцию из соображений безопасности.

В минувший уикенд в рамках 29-го тура АПЛ молотобойцы встречались с лондонским Арсеналом. А наставник канониров Микель Артета накануне официально сдал положительный тест на коронавирус.

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Поскольку игроки, вероятно, контактировали с Артетой, а затем между собой, то всех поместили в самоизоляцию.

Напомним, в составе Вест Хэма выступает украинский хавбек Андрей Ярмоленко, однако он в матче не участвовал из-за травмы. Однако, мог на тренировках контактировать с теми, кто играл.

Напомним, АПЛ приостановила все матчи до апреля из-за пандемии коронавируса.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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