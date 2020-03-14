PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

23-й тур УПЛ. Львовское дерби завершилось вничью

На старте второй части чемпионата Украины по футболу состоялось уже второе кряду львовское дерби, в котором сильнейшего выявить не удалось.

В рамках 23-го тура УПЛ на стадионе Украина Львов и Карпаты расписали ничью 1:1.

Открыть счет гостям помог Братков, который после прострела игрока Карпат срезал мяч в свои ворота на 27-й минуте. 0:1.

ЧитайтеКалендарь матчей сборной Украины в Лиге наций

Львов отыгрался только во втором тайме усилиями Яковелли, который отличился ударом головой после подачи Ренана на 50-й минуте. 1:1.

Напомним, Динамо на выезде переиграло Александрию в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка