На старте второй части чемпионата Украины по футболу состоялось уже второе кряду львовское дерби, в котором сильнейшего выявить не удалось.
В рамках 23-го тура УПЛ на стадионе Украина Львов и Карпаты расписали ничью 1:1.
Открыть счет гостям помог Братков, который после прострела игрока Карпат срезал мяч в свои ворота на 27-й минуте. 0:1.
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Львов отыгрался только во втором тайме усилиями Яковелли, который отличился ударом головой после подачи Ренана на 50-й минуте. 1:1.
Напомним, Динамо на выезде переиграло Александрию в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.
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