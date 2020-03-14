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Факты / Спорт

Не мог дальше жить: МакГрегор рассказал о потере в семье из-за коронавируса

31-летний ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор сообщил о гибели своей тети после заражения коронавирусом.

МакГрегор сообщил печальную новость в посте в соцсети, разместив рядом фотографии своей семьи.

 

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Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Спортсмен заявил, что собирался появиться на американском телевидении, когда ему сообщили, что «прекрасная маленькая тетя Энн ушла».

Он добавил:

— Я не мог дальше жить. Моя бедная маленькая любящая тетя. Этот глупый вирус. Что происходит?

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Сейчас в Ирландии зафиксировано более 100 случаев Covid-19, первая смерть в результате заражения вирусом произошла в среду, 11 марта.

Напомним, актер Том Хэнкс заразился коронавирусом в Австралии, где находится на съемках байопика Элвиса Пресли.

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