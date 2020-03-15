Заря — Шахтер — 1:0.
Голы: победный гол в ворота Шахтера на 83 минуте забил Богдан Михайличенко.
Заря: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Ловро Цвек, 46), Дмитрий Хомченовский, Владислав Кабаев
Запас: Никола Василь, Никита Каменюка, Игорь Чайковский, Андрейс Циганикс, Михаил Перович, Артем Громов
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Ромеро Марлос (Тете, 67), Тайсон, Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко, 67), Жуниор Мораес
Запас: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Дентиньо, Даниил Сикан
Заря переиграла Шахтер со счетом 1:0, чем нанесла лидеру премьер-лиги второе поражение в турнире.
Команда Виктора Скрипника набрала 46 очков и вышла на второе место. Она отстает от дончан на 13 пунктов и опережает Динамо на 1 балл. У киевлян есть игра в запасе.
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Напомним, в 20-м туре чемпионата Украины по футболу киевское Динамо сенсационно проиграло Днепру-1 со счетом 3:1.