Заря — Шахтер — 1:0.

Голы: победный гол в ворота Шахтера на 83 минуте забил Богдан Михайличенко.

Заря: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Ловро Цвек, 46), Дмитрий Хомченовский, Владислав Кабаев

Запас: Никола Василь, Никита Каменюка, Игорь Чайковский, Андрейс Циганикс, Михаил Перович, Артем Громов

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Ромеро Марлос (Тете, 67), Тайсон, Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко, 67), Жуниор Мораес

Запас: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Дентиньо, Даниил Сикан

Заря переиграла Шахтер со счетом 1:0, чем нанесла лидеру премьер-лиги второе поражение в турнире.

Команда Виктора Скрипника набрала 46 очков и вышла на второе место. Она отстает от дончан на 13 пунктов и опережает Динамо на 1 балл. У киевлян есть игра в запасе.

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Напомним, в 20-м туре чемпионата Украины по футболу киевское Динамо сенсационно проиграло Днепру-1 со счетом 3:1.