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Факты / Спорт

Аталанта продлила карантин после пяти случаев заражения Covid-19 в Валенсии

Итальянская Аталанта приняла меры по самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Бергамаски планировали возобновить тренировочный процесс уже 16 марта, но после известия о пяти случаях заражения Covid-19 игроками испанской Валенсии, изменили свое решение.

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Аталанта на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов дважды встречалась с Валенсией (4:1, 4:3). Крайняя встреча команд прошла 10 марта на стадионе Месталья без зрителей.

Сейчас в клубах чемпионата Италии заболели 11 футболистов: семь у Сампдории, трое в Фиорентине и один в Ювентусе.

Напомним, все матчи Серии А приостановили до 3 апреля 2020 из-за ситуации с распространением коронавируса.

Ранее руководство лондонского Вест Хэма решило отправить всех футболистов и тренерский штаб в самоизоляцию из соображений безопасности.

Источник: Atalanta, Football Italia

Фото: Dreamstime

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