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Факты / Спорт

Роналдиньо отказались выпускать из тюрьмы под залог в €1,5 млн

Защита экс-футболиста Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо не сумела добиться освобождения спортсмена под залог в размере €1,5 млн.

Парагвайский судья Густаво Амарилло отметил, что соответствующая сумма недостаточна, учитывая финансовое состояние арестованного.

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В случае достижения соглашения с парагвайской системой правосудия Роналдиньо и его брату позволят жить в небольшой квартире в Асунсьоне, которая будет находится под постоянным наблюдением. Поскольку власти страны опасаются, что подозреваемые могут попытаться покинуть страну.

Ранее адвокаты Роналдиньо уже делали попытку освободить бразильца из-под стражи. Тогда за обладателя Золотого мяча 2005 предлагали залог в €700 тыс.

Роналдиньо и его брата задержали в отеле в Асунсьоне с поддельными парагвайскими паспортами. Позже оба были помещены в СИЗО.

Источник: UOL

Фото: Dreamstime

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