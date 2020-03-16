Сезон в НБА может восстановиться не ранее июня — ESPN

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации и владельцы команд обсуждают возможность возобновления сезона НБА не раньше середины июня.

Отмечается, что матчи могут пройти без зрителей, поэтому для уменьшения затрат они состоятся на тренировочных площадках, а не на домашних аренах команд.

На прошлой неделе в четверг руководство НБА объявило о прекращении регулярного чемпионата на неопределенный срок после подтверждения информации о том, что баскетболист Юты Руди Гобер инфицирован Covid-19. Позже вирус подтвердили в одноклубника Гобера Донована Митчелла, а также у баскетболиста Детройта Кристиана Вуда.

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После вспышки коронавируса в китайском Ухане в декабря 2019 года за три месяца эпидемия Covid-19 распространилась более чем на 130 стран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала коронавирус пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 153 тыс. человек, из них более 5,7 тыс. умерли.

К слову, немецкая биофармацевтическая компания CureVac, владельцем которой является бизнесмен Дитмар Хопп, близка к созданию вакцины от коронавируса.