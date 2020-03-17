Товарищеские матчи сборной Украины по футболу с командами Франции и Польши отменены из-за распространения вируса Covid-19 и карантина, который ввели ряд стран.

Сине-желтые должны были встретиться с французами в Сен-Дени, а с поляками сыграть в Хожуве.

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Соответствующее решение приняли во вторник 17 марта после консультаций с французской и польской федерациями.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в УАФ. Официальной информации от Украинской ассоциации футбола об отмене или переносе спаррингов пока не было.

Факты ICTV запросили подтверждения данной информации в пресс-службе УАФ.

Также сообщается, что отменен сбор национальной команды, который должен начаться на следующей неделе.

Напомним, УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год.