Товарищеские матчи сборной Украины по футболу с командами Франции и Польши отменены из-за распространения вируса Covid-19 и карантина, который ввели ряд стран.
Сине-желтые должны были встретиться с французами в Сен-Дени, а с поляками сыграть в Хожуве.
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Соответствующее решение приняли во вторник 17 марта после консультаций с французской и польской федерациями.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в УАФ. Официальной информации от Украинской ассоциации футбола об отмене или переносе спаррингов пока не было.
Факты ICTV запросили подтверждения данной информации в пресс-службе УАФ.
Также сообщается, что отменен сбор национальной команды, который должен начаться на следующей неделе.
Напомним, УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год.