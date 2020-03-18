Мирон Маркевич закупил медикаменты для военного госпиталя

Бывший тренер сборной Украины по футболу, Днепра и харьковского Металлиста Мирон Маркевич пожертвовал $10 тыс. военному госпиталю.

На выделенные средства госпиталь закупил необходимые препараты и медикаменты.

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О такой поступок Маркевича рассказал волонтер и автогонщик Алексей Молчанов.

— Мирон Богданович Маркевич — реальный Человек-Легенда, безмерно уважаемый специалист. Тато! Связался со мной напрямую по старой дружбе. Спросил, что нужно Киевскому военному госпиталю. Я состыковал с первыми, главными и компетентными, и практически сразу госпиталь на выделенные МБМ средства закупил нужное и важное, — рассказал Мочанов.

Также Молчанов обнародовал фото с закупленными лекарствами.

Мирон Маркевич сейчас является председателем комитета Украинской ассоциации футбола.

Напомним, из-за коронавируса в Украине приостановлены все футбольные и футзальные турниры.

Источник: Alex Mochanov