Питер Уиттингем скончался на 36-м году жизни.

Смерть экс-футболиста Кардифф Сити и Астон Виллы подтвердила пресс-служба лазурных птиц.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.

Club Statement: https://t.co/SGYOx4L2x2 pic.twitter.com/cvkfhRkP1N

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) March 19, 2020