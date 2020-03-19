Клубы Ла Лиги сыграют на турнире FIFA 20 во время карантина

Футболисты испанской Примеры нашли способ заполнить отсутствие футбола во время карантина, организовав виртуальный футбольный онлайн-турнир испанской лиги в FIFA 20.

Идея возникла после того, как 60 тыс. фанатов вживую смотрели за игрой в FIFA 20 форварда Бетиса Борхи Иглесиаса и защитника Севильи Серхио Регилона.

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Все 20 клубов Примеры дали согласие на участие в виртуальном футбольном турнире.

За каждый клуб сыграет один футболист: Реал Мадрид представит Марко Асенсио, Барселону — Серхи Роберто, Атлетико — Маркос Льоренте. Также известно, что выступят Аднан Янузай (Реал Сосьедад), Карлос Солер (Валенсия) и Лукас Перес (Алавес).

Чемпионат Испании приостановили минимум до 4 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович присоединился к борьбе с пандемией коронавируса в мире.

Источник: Football Espana