Футболист Айнтрахта заразился Covid-19. Весь клуб отправили на карантин

Футболисты франкфуртского Айнтрахта проведут 14 дней на карантине из-за обнаружения у игрока команды коронавирусной инфекции.

Имя футболиста, который сдал положительный тест на Covid-19, не называют.

Сначала другие игроки, тренерский штаб и персонал клуба пройдут тестирование и отправится на двухнедельный карантин.

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Айнтрахт заявил, что никаких комментариев по данной ситуации не будет давать, ведь сейчас приоритетом является здоровье всех представителей клуба.

— Наверное, это просто вопрос времени, но мы переживем сложную ситуацию. Подобное может произойти с каждым. Именно поэтому каждый должен взять на себя ответственность и оставаться дома, — сказал спортивный директор Айнтрахта Фредди Бобич.

Напомним, европейские топ-чемпионаты могут потерять €3,4 млрд из-за остановки турниров.

Источник: Eintracht Frankfurt