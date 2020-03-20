Футболист Айнтрахта заразился Covid-19. Весь клуб отправили на карантин

Футболисты франкфуртского Айнтрахта проведут 14 дней на карантине из-за обнаружения у игрока команды коронавирусной инфекции.
Имя футболиста, который сдал положительный тест на Covid-19, не называют.
Сначала другие игроки, тренерский штаб и персонал клуба пройдут тестирование и отправится на двухнедельный карантин.
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Айнтрахт заявил, что никаких комментариев по данной ситуации не будет давать, ведь сейчас приоритетом является здоровье всех представителей клуба.
— Наверное, это просто вопрос времени, но мы переживем сложную ситуацию. Подобное может произойти с каждым. Именно поэтому каждый должен взять на себя ответственность и оставаться дома, — сказал спортивный директор Айнтрахта Фредди Бобич.
Напомним, европейские топ-чемпионаты могут потерять €3,4 млрд из-за остановки турниров.
Источник: Eintracht Frankfurt