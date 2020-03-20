Швейцарский клуб Сьон уволил девять футболистов, включая капитана команды Ксавье Куасси и бывшего полузащитника Арсенала и Барселоны Алекса Сонга, после того, как национальный чемпионат приостановили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Также контракты разорвали с такими игроками как: Йоган Джуру, Пайтим Касами, Ермир Леняни, Сейду Думбия, Микаэль Факкинетти, Кристиан Зок и Бирама Ндойе.

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Сьон уволил футболистов из-за того, что они отказались идти на уменьшение заработной платы на период карантина.

В клубе пока не подтвердили расторжения контрактов с футболистами и не дают никаких комментариев.

В чемпионате Швейцарии Сьон занимает восьмое место среди десяти команд-участниц. В швейцарской Суперлиге еще осталось сыграть 13 туров.

Ранее Факты ICTV писали, что футболисты Айнтрахта проведут 14 дней на карантине из-за обнаружения у игрока команды коронавирусной инфекции.