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Факты / Спорт

Английский футболист узнал, что заболел коронавирусом, ужиная в пабе

Защитник Портсмута Шон Раджетт рассказал, что был опустошен, когда узнал о положительном тесте на Covid-19.

О заражении 26-летнего защитника и двух его одноклубников стало известно 21 марта.

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Футболист узнал о результатах своего теста, когда ужинал в пабе. Ему позвонил клубный физиотерапевт и сообщил о заражении. Раджетти отметил, что после известия о заражении спешно покинул заведение.

— Я был подавлен. Я не мог поверить, что мой тест оказался положительным, потому что у меня не было никаких симптомов. Это действительно страшно, — рассказал Раджетт.

На данный момент в Портсмуте заявили о заражении четырех футболистов. Кроме Раджетта положительный тест на коронавирус сдали Джеймс Болтон, Энди Кэннон и Гаджи Многа.

Напомним, франкфуртский Айнтрахт сообщил, что их футболист заразился коронавирусом.

Фото: Sean Raggett

Источник: The Sun

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