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Факты / Спорт

Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесли

Финальные матчи футбольной Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги чемпионов отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире.

— В результате кризиса, вызванного вирусом Covid-19 в Европе, УЕФА сегодня официально принял решение отложить следующие матчи, изначально запланированные на май 2020 года, — отметили в пресс-службе УЕФА.

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Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти 30 мая в Стамбуле, Лиги Европы — 27 мая в польском Гданьске, женской Лиги чемпионов — 24 мая в Вене.

Ранее Факты ICTV писали, что Международная федерация хоккея объявила об отмене чемпионата мира-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.

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