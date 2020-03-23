Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус.
Сейчас звездный футболист находится в изоляции вместе со своей семьей на Мадейре.
Туринский Ювентус после первого случая заражения Covid-19 в клубе проверил всех футболистов и тренерский штаб на наличие коронавируса.
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Бьянконери уже получили результаты всех тестов, и на сегодня единственными зараженными в команде являются Даниэле Ругани, Блез Матьюди и Пауло Дибала.
О болезни аргентинского форварда Дибалы стало известно накануне. Кроме Пауло, положительный тест на Covid-19 сдала также его девушка.
Источник: A Bola
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