Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус.

Сейчас звездный футболист находится в изоляции вместе со своей семьей на Мадейре.

Туринский Ювентус после первого случая заражения Covid-19 в клубе проверил всех футболистов и тренерский штаб на наличие коронавируса.

Читайте: Он самый стабильный! Пеле назвал лучшего футболиста мира

Бьянконери уже получили результаты всех тестов, и на сегодня единственными зараженными в команде являются Даниэле Ругани, Блез Матьюди и Пауло Дибала.

О болезни аргентинского форварда Дибалы стало известно накануне. Кроме Пауло, положительный тест на Covid-19 сдала также его девушка.

Источник: A Bola