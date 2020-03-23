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Факты / Спорт

Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус.

Сейчас звездный футболист находится в изоляции вместе со своей семьей на Мадейре.

Туринский Ювентус после первого случая заражения Covid-19 в клубе проверил всех футболистов и тренерский штаб на наличие коронавируса.

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Бьянконери уже получили результаты всех тестов, и на сегодня единственными зараженными в команде являются Даниэле Ругани, Блез Матьюди и Пауло Дибала.

О болезни аргентинского форварда Дибалы стало известно накануне. Кроме Пауло, положительный тест на Covid-19 сдала также его девушка.

Источник: A Bola

Фото: Dreamstime

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