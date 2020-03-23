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Факты / Спорт

НОК Австралии рекомендовал своим спортсменам готовиться к переносу ОИ-2020

Национальный олимпийский комитет Австралии обратился к спортсменам с рекомендацией готовиться к переносу Олимпийских игр в Токио на следующий год.

Такое обращение НОК Австралии опубликовал после слов главы МОК Томаса Баха, который рассказал, что в течение следующих четырех недель организация решит вероятность переноса Олимпийских игр из-за коронавируса.

— Австралийские спортсмены должны готовиться к проведению Олимпиады-2020 в Токио в 2021 году после заявления Международного олимпийского комитета о возможном переносе Игр, — говорится в заявлении НОК Австралии.

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Глава олимпийской делегации Австралии Иэн Честерман рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются спортсмены.

— Наши спортсмены сохраняют позитивный настрой, но стресс и неопределенность из-за возможного переноса Игр невероятно осложняют процесс подготовки.

Ранее НОК Канады первым отказался отправить сборную на Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Источник: AOC

Фото: Dreamstime

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