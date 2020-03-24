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Факты / Спорт

Футбольный клуб Бекхэма изменил логотип через коронавирус

Американский клуб Интер Майами, владельцем которого является бывший английский футболист Дэвид Бекхэм, присоединился к борьбе с коронавирусом.

Руководство клуба решило сменить клубную эмблему из-за пандемии коронавируса.

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Они разъединили двух цапель на логотипе, чтобы привлечь внимание к важности изоляции и социальной дистанции.

— Сovid-19 остановил мир. Еще никогда не было так важно прислушиваться к советам и указаниям власти, чтобы выступать за единство и участвовать в социальной дистанции, — заявил вице-президент Интер-Майами Крис Аллан.

 

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Допис, поширений Inter Miami CF (@intermiamicf)

Сейчас MLS находится на карантине из-за пандемии Сovid-19 минимум до 10 мая.

К слову, стадион бразильского Сан-Паулу превратят в больницу для борьбы с Covid-19.

Фото: Inter Miami CF

Источник: Inter Miami

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