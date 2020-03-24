Халк женился на племяннице бывшей жены

Бразильский футболист Халк летом расстался со своей 41-летней женой Ирэн, а уже через месяц закрутил роман с ее 31-летней племянницей Камиллой.
В день святого Валентина пара обручилась и продемонстрировала всем свои обручальные кольца, а на днях уже расписалась.
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По информации аргентинского издания Infobae, причина спешной свадьбы довольно бюрократическая — девушка нуждалась в новой китайской визе, а женам футболистов ее выдают автоматически.
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За 12 лет совместной жизни с бывшей женой Ирэн у Халка родилось двое сыновей, а в 2016 году они удочерили девочку.
После известия о романе ее любимой племянницы и бывшего мужа Ирэн удалила все совместные фото с родственницей.
Фото: Givanildo V. De Sousa- Hulk
Источник: Infobae