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Факты / Спорт

Малиновскому и всем футболистам Аталанты запретили общаться со СМИ

Итальянская Аталанта запретила всем футболистам клуба, в том числе и украинцу Руслану Малиновскому, общаться с представителями СМИ. Об этом сообщил Александр Денисов в эфире шоу Большой футбол.

— Накануне игрок сборной Украины и бергамского клуба Руслан Малиновский не смог пообщаться в прямом эфире с журналистами программы Большой футбол, поскольку клуб запретил игрокам общаться со средствами массовой информации.

Клуб из Бергамо принял соответствующее решение из-за пандемии коронавируса.

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В состоянии бергамасков от вируса Covid-19 умерло уже четыре человека: два тренера молодежных команд Энцо Маранди и Энцо Донин, скаут Альбино Броньи и массажист молодежных команд Северино Поссенти.

Напомним, регион Ломбардия, в котором расположен город Бергамо, стал эпицентром пандемии в Италии.

В Италии считают, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта — Валенсия стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии.

Фото: Getty Images

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