Украинский фитнес-тренер Андрей Хомицкий опубликовал пост-рекомендацию для тех, кто желает заниматься спортом и выполнять упражнения дома.

В сети Instagram он решил помочь своим подписчикам провести карантин с пользой.

На видео девушка выполняет комплекс упражнений для плеч, который состоит из пяти частей.

Читайте: Карантин: Потап презентовал новый сольный трек

Новичкам Хомицкий советует выполнить все упражнения один раз, для более знающих — от двух до четырех раз.

Такие спортивные упражнения в домашних условиях обязательно надо дополнять нагрузкой на руки: гантели легко заменят две бутылки с водой.

Упражнение 1

Руки в локтях сгибаем и фиксируем в одном положении.

Отводим кисти рук в течение выполнения упражнения. Движения выполняем мягко, не спеша, без рывка в обе стороны. Количество повторов — 20 раз.

Упражнение 2

Ставим ноги на ширине плеч, спина ровная, живот напряжен.

Локти удерживаем через стороны под углом 90 градусов, руки в той же позиции сгибаем в локтевом суставе. Плавное движение выполняем по всему периметру амплитуды. Количество повторов — 20 раз.

Упражнение 3

Выполняем жим руками вверх.

Руки удерживаем через стороны, в локтях сохраняем угол в 90 градусов.

На выдохе выполняем жим, а на вдохе опускаем локти до угла 90 градусов относительно корпуса. Количество повторов — 20 раз.

Упражнение 4

Махи руками в разные стороны стоя.

Ставим ноги на ширине плеч, спина ровная, взгляд прямо перед собой. Руки поднимаем в стороны с разворотом кистей в финальной точке мизинцами вверх.

Руки немного согнуть в локтях, поднимаем их на уровне глаз. Количество повторов — 15-20 раз.

Упражнение 5

Ставим ноги на ширине плеч, центр тяжести концентрируем на пятках.

Наклоняемся вперед и удерживаем спину ровной по всей длине.

Руки из исходного положения открыты, мизинцами в стороны. Удерживая все тело в статическом положении, выполняем упражнение поднятия рук через стороны. Количество повторов — 15-20 раз.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как австралийская фитнес-тренер Шантель Найт мотивирует идти в спортзал.

Фото: Andrii Khomytskyi