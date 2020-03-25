Украинский фитнес-тренер Андрей Хомицкий опубликовал пост-рекомендацию для тех, кто желает заниматься спортом и выполнять упражнения дома.
В сети Instagram он решил помочь своим подписчикам провести карантин с пользой.
На видео девушка выполняет комплекс упражнений для плеч, который состоит из пяти частей.
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Новичкам Хомицкий советует выполнить все упражнения один раз, для более знающих — от двух до четырех раз.
Такие спортивные упражнения в домашних условиях обязательно надо дополнять нагрузкой на руки: гантели легко заменят две бутылки с водой.
Упражнение 1
Руки в локтях сгибаем и фиксируем в одном положении.
Отводим кисти рук в течение выполнения упражнения. Движения выполняем мягко, не спеша, без рывка в обе стороны. Количество повторов — 20 раз.
Упражнение 2
Ставим ноги на ширине плеч, спина ровная, живот напряжен.
Локти удерживаем через стороны под углом 90 градусов, руки в той же позиции сгибаем в локтевом суставе. Плавное движение выполняем по всему периметру амплитуды. Количество повторов — 20 раз.
Упражнение 3
Выполняем жим руками вверх.
Руки удерживаем через стороны, в локтях сохраняем угол в 90 градусов.
На выдохе выполняем жим, а на вдохе опускаем локти до угла 90 градусов относительно корпуса. Количество повторов — 20 раз.
Упражнение 4
Махи руками в разные стороны стоя.
Ставим ноги на ширине плеч, спина ровная, взгляд прямо перед собой. Руки поднимаем в стороны с разворотом кистей в финальной точке мизинцами вверх.
Руки немного согнуть в локтях, поднимаем их на уровне глаз. Количество повторов — 15-20 раз.
Упражнение 5
Ставим ноги на ширине плеч, центр тяжести концентрируем на пятках.
Наклоняемся вперед и удерживаем спину ровной по всей длине.
Руки из исходного положения открыты, мизинцами в стороны. Удерживая все тело в статическом положении, выполняем упражнение поднятия рук через стороны. Количество повторов — 15-20 раз.
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Фото: Andrii Khomytskyi