Это Божье наказание за Россию! Российская гимнастка Хоркина о переносе ОИ-2020

Двукратная олимпийская чемпионка и депутат российской Думы Светлана Хоркина сделала скандальное заявление о переносе Олимпийских игр-2020 в Токио на 2021 год.

Хоркина заявила, что будто бы кто-то обидел Россию и перенос соревнований это Божья кара для всех.

— На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию и наших спортсменов. Ведь не зря в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог. Сейчас по всему миру разносится такая серьезная и смертельная гадость, но не надо было устраивать эти политические передергивание. На мой взгляд, это некое Божье наказание. А Россия по-прежнему готова всем помогать, потому что понимаем, что нет ничего сильнее, чем всем вместе бороться за все хорошее: дружбу, детей, хорошую экономику, — сказала Хоркина.

Россия из-за большого допинг-скандал рисковала участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

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Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. 24 марта Япония и МОК приняли решение перенести Игры 2021 из-за пандемии коронавируса.

Источник: Спорт-Экспресс