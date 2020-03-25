Я просто тренер: Карло Анчелотти позвонил фанату Эвертона во время карантина

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти устроил фанату ирисок настоящий сюрприз.
Итальянский наставник, который находится на самоизоляции, присоединился к кампании клуба Blue Family. Анчелотти позвонил 52-летнему болельщику клуба Марку Крузу, которому в прошлом диагностировали болезнь моторных нейронов.
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В видео, которое опубликовал Эвертон в Twitter, Анчелотти неожиданно застал поклонника ирисок.
— Привет Марк, как дела? Я Карло, — сказал 60-летний Анчелотти.
— Кто это?, — ответил Круз.
— Я тренер Эвертона. Я знаю, что вы фанат Эвертона, — сказал Анчелотти перед тем, как Круз ответил: Я большой ваш поклонник, мистер Анчелотти, вы отличный парень.
Итальянец поговорил с Крузом о его любимых матчах Эвертона, настаивая, что бы он обращался к нему Карло, а не мистер Анчелотти.
— Обычно в Италии мистер является важным человеком. Я не настолько важен, я просто тренер, — пошутил итальянец.
Анчелотти рассказал о своих опасениях за сестру и друзей в Италии, которая сильно пострадала от вируса.
| «Just call me Carlo.»
@MrAncelotti joins in the #BlueFamily campaign by phoning a 52-year-old fan with motor neurone disease.
Support ‘Cruisey’s Journey’: https://t.co/8QYV6Aqv3j
Blue Family: https://t.co/ZIL4dOiTgw pic.twitter.com/PvEf9qOys2
— Everton (@Everton) March 24, 2020
Из-за пандемии коронавируса чемпионат английской Премьер-лиги приостановили минимум до 30 апреля.
Источник: Everton