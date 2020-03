Я просто тренер: Карло Анчелотти позвонил фанату Эвертона во время карантина

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти устроил фанату ирисок настоящий сюрприз.

Итальянский наставник, который находится на самоизоляции, присоединился к кампании клуба Blue Family. Анчелотти позвонил 52-летнему болельщику клуба Марку Крузу, которому в прошлом диагностировали болезнь моторных нейронов.

В видео, которое опубликовал Эвертон в Twitter, Анчелотти неожиданно застал поклонника ирисок.

— Привет Марк, как дела? Я Карло, — сказал 60-летний Анчелотти.

— Кто это?, — ответил Круз.

— Я тренер Эвертона. Я знаю, что вы фанат Эвертона, — сказал Анчелотти перед тем, как Круз ответил: Я большой ваш поклонник, мистер Анчелотти, вы отличный парень.

Итальянец поговорил с Крузом о его любимых матчах Эвертона, настаивая, что бы он обращался к нему Карло, а не мистер Анчелотти.

Анчелотти рассказал о своих опасениях за сестру и друзей в Италии, которая сильно пострадала от вируса.

«Just call me Carlo.»

@MrAncelotti joins in the #BlueFamily campaign by phoning a 52-year-old fan with motor neurone disease.

— Everton (@Everton) March 24, 2020