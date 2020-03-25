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Факты / Спорт

Я считаю, что это правильное решение: Бондаренко о переносе Олимпиады-2020

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко поделился своим мнением по поводу переноса Олимпийских игр на 2021 год и рассказал, что завершает свой тренировочный сбор в ЮАР.

— Я с моим тренером находимся в ЮАР, где готовились к Олимпийским играм в Токио, но мы получили известие о переносе Игр на 2021 год. Я считаю, что это очень правильное и целесообразное решение. Многие спортсмены сейчас вообще не имели возможности тренироваться и они не будут рисковать своим здоровьем.

Мы счастливы вернуться домой, потому что все, что нас держало — это мотивация и подготовка к ОИ-2020. Мы уже имеем билеты в Киев через Эфиопию и Турцию. Послезавтра в ЮАР внедряют карантин и здесь не будет вообще никакой возможности тренироваться, — рассказал Бондаренко.

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Напомним, Япония и МОК приняли совместное решение перенести Олимпийские игры-2020 в Токио на следующий год.

Фото: Getty Images

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