Баскетболист сборной Украины Бобров заболел коронавирусом

Форвард национальной сборной Украины и испанской Фуенлабрада Вячеслав Бобров рассказал, что сдал положительный тест на коронавирус.

О болезни Бобров рассказал в социальной сети Instagram.

— Всем привет! Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус. Сейчас я нахожусь в больнице, поскольку кроме коронавируса у меня еще односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезно, так как это может произойти с каждым, — написал Бобров.

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Баскетболист предполагает, что мог подхватить вирус на пути из Испании в Украину.

— Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Отнеситесь к этому серьезно! Пожалуйста, мойте чаще руки, обрабатывайте антисептиком руки, вещи, предметы, которых вы касаетесь.

Также баскетболист добавил, что пока пришел результат теста, его организм сам справился с вирусом. Сейчас лечение направлено на пневмонию.

Напомним, баскетболист клуба НБА Бруклин Нетс Кевин Дюрант заразился коронавирусом.

Источник: Vyacheslav Bobrov

Фото: ФБУ