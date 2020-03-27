PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Баскетболист сборной Украины Бобров заболел коронавирусом

Форвард национальной сборной Украины и испанской Фуенлабрада Вячеслав Бобров рассказал, что сдал положительный тест на коронавирус.

О болезни Бобров рассказал в социальной сети Instagram.

— Всем привет! Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус. Сейчас я нахожусь в больнице, поскольку кроме коронавируса у меня еще односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезно, так как это может произойти с каждым, — написал Бобров.

Читайте: Украинский баскетболист НБА Михайлюк получил результат теста на Covid-19

Баскетболист предполагает, что мог подхватить вирус на пути из Испании в Украину.

— Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Отнеситесь к этому серьезно! Пожалуйста, мойте чаще руки, обрабатывайте антисептиком руки, вещи, предметы, которых вы касаетесь.

Также баскетболист добавил, что пока пришел результат теста, его организм сам справился с вирусом. Сейчас лечение направлено на пневмонию.

Напомним, баскетболист клуба НБА Бруклин Нетс Кевин Дюрант заразился коронавирусом.

Источник: Vyacheslav Bobrov

Фото: ФБУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка