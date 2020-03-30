Чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс неудачно пошутил в Instagram и нарвался на отстранение от спорта.

Британец выложил видео, в котором показал, как нужно бить своих жен во время карантина.

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Позже спортсмен удалил скандальный пост и извинился. Однако это не спасло Сондерса от отстранения от спорта на неопределенный срок. Его дело рассмотрят во время предстоящих слушаний Британский совет по контролю за боксом.

Видео, которое опубликовал 30-летний Билли Джо, не понравилось ни его поклонникам, ни хейтерам. Последние массово начали писать ему сообщения с угрозами.

— Мне приходит много сообщений, где мне желают смерти, моим детям, вообще всем. Я понимаю, почему некоторые девушки расстроились, понимаю, почему они оскорбляют меня. Но они также желают смерти моим родителям и детям. Это возмутительно, — сказал Сондерс

2 мая Сондерс должен был встретиться с Саулем Альваресом, однако поединок перенесли из-за пандемии коронавируса.

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