PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Боксера, который показывал, как бить женщин, отстранили от спорта

Чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс неудачно пошутил в Instagram и нарвался на отстранение от спорта.

Британец выложил видео, в котором показал, как нужно бить своих жен во время карантина.

Читайте: Бой Усик — Чисора перенесли на неопределенный срок

Позже спортсмен удалил скандальный пост и извинился. Однако это не спасло Сондерса от отстранения от спорта на неопределенный срок. Его дело рассмотрят во время предстоящих слушаний Британский совет по контролю за боксом.

Видео, которое опубликовал 30-летний Билли Джо, не понравилось ни его поклонникам, ни хейтерам. Последние массово начали писать ему сообщения с угрозами.

— Мне приходит много сообщений, где мне желают смерти, моим детям, вообще всем. Я понимаю, почему некоторые девушки расстроились, понимаю, почему они оскорбляют меня. Но они также желают смерти моим родителям и детям. Это возмутительно, — сказал Сондерс

2 мая Сондерс должен был встретиться с Саулем Альваресом, однако поединок перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что 66-летний Халк Хоган получит $110 млн за украденное секс-видео.

Источник: The Sun

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка