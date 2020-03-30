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Pornhub назвал самых популярных футболистов среди пользователей

Один из самых популярных порносайтов мира Pornhub назвал имена самых популярных футболистов среди пользователей сайта в 2019 году.

На первом месте оказался форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Второе место занял капитан каталонской Барселоны Лионель Месси. Тройку лидеров замкнул футболист ПСЖ Мауро Икарди, который поднялся на такую ​​высокую позицию благодаря своей жене Ванде Наре, которая ранее снималась в фильмах для взрослых.

Четвертая строчка в чилийского форварда Интера Алексиса Санчеса. Пятый — футболист ПСЖ Килиан Мбаппе.

Pornhub назвал самых популярных футболистов среди пользователей

С шести по десятую строчку расположились такие футболисты: Паулу Дибала (Ювентун), Эден Азар (Реал Мадрид), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Карим Бензема (Реал Мадрид) и экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Ранее ресурс Free Super Tips опубликовал результаты опроса, о ком из футболистов чаще всего думают во время секса.

Источник: Sport Bible

Фото: Dreamstime

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