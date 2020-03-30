Уимблдон отменят впервые с 1945 года — The Telegraph

Организаторы старейшего теннисного турнира мира Уимблдона вскоре объявят о его отмене в 2020 году. Об этом сообщат в среду, 1 апреля.

Экстренное заседание совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) состоится на этой неделе в формате телеконференции. На нем примут решение об отмене турнира впервые с 1945 года.

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Также известно, что AELTC не подвергнется большим финансовым потерям, которые связанные с отменой Уимблдона, ведь несколько лет назад застраховал его на случай пандемии.

Ранее организаторы Уимблдона приостановили подготовку болбоев к турниру.

Уимблдон должен был пройти с 29 июня по 12 июля 2020 года. Сейчас из-за пандемии коронавируса проведения всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня.

Ранее на осень перенесли теннисный турнир Ролан Гаррос из-за пандемии Covid-19.