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Факты / Спорт

Аякс разорвал контракт с Нури, который 2 года провел в коме

Нидерландский Аякс разорвал контракт с хавбеком команды Абдельхаком Нури, который перенес сердечный приступ в 2017 году и до марта 2020 находился в коме.

Действия клуба связаны с программой сокращений на фоне кризиса. Контракт 22-летнего футболиста был рассчитан до лета 2020 года. Отмечается, что клуб продолжит выплачивать заработную плату игроку до 1 июля, как и раньше.

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Во время товарищеского матча с немецким Вердером Нури упал на поле и с тех пор находился в состоянии комы. У футболиста обнаружили серьезные повреждения мозга. Аякс ежемесячно выплачивал зарплату Нури с того трагического дня.

На прошлой неделе брат Абдельхакима рассказал, что футболист вышел из комы, реагирует на окружение и может находиться в инвалидном кресле.

Источник: De Telehraaf

Фото: Getty Images

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