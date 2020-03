Федерация регби США объявила себя банкротом из-за коронавирус

Федерация регби США объявила о банкротстве, подав соответствующее заявление по статье 11, которая позволяет реорганизовать и реструктурировать задолженность.

Причиной такого решения стали экономические последствия связанные с пандемией коронавируса.

USA Rugby files Chapter 11; Agrees to support for continuation of reorganization.

MORE »

— USA Rugby (@USARugby) March 30, 2020