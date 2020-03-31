Федерация регби США объявила себя банкротом из-за коронавирус

Федерация регби США объявила о банкротстве, подав соответствующее заявление по статье 11, которая позволяет реорганизовать и реструктурировать задолженность.

Причиной такого решения стали экономические последствия связанные с пандемией коронавируса.

— Нынешняя ситуация, вызванная пандемией коронавируса, увеличила текущие финансовые проблемы федерации. Теперь процесс реорганизации будет реализован с помощью Международного совета регби, — говорится на сайте Федерации регби США.

USA Rugby files Chapter 11; Agrees to support for continuation of reorganization. MORE » https://t.co/uCAdmqNEPj pic.twitter.com/MhK9zKR1nI — USA Rugby (@USARugby) March 30, 2020

В федерации заявили, что прекращение соревнований привели к значительной потере доходов в результате прекращения выплат членских взносов, спонсорства и поступления средств от дополнительных источников.

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Напомним, каталонская Барселона потеряет €100 млн из-за пандемии коронавируса.

Источник: The Irish Times