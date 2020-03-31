Кто считает коронавирус шуткой, тот идиот: Малиновский о ситуации в Италии

Украинский хавбек итальянской Аталанты Руслан Малиновский рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Италии.

Об этом футболист рассказал во время прямой трансляции в соцсети Instagram.

— Две медсестры в Италии совершили самоубийство! Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут об Италии в интернете, — правда. Поэтому сидите дома! Кто думает, что коронавирус — это шутка, тот идиот. Смотрите передачи о море, а то везде только негатив, — сказал Малиновский.

Сейчас в Италии зафиксировано почти 101 739 больных и более 11 тыс. умерших.

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Напомним, Италия стала главным центром распространения коронавируса в Европе. Из-за пандемии почти все национальные чемпионаты во всем мире, среди которых и УПЛ, приостановлены, а еврокубковые матчи отложены на неопределенный срок.

Также Факты ICTV рассказывали, что Малиновскому и всем футболистам Аталанты запретили общаться со СМИ.

Источник: Телеграф