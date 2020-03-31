PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Кто считает коронавирус шуткой, тот идиот: Малиновский о ситуации в Италии

Украинский хавбек итальянской Аталанты Руслан Малиновский рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Италии.

Об этом футболист рассказал во время прямой трансляции в соцсети Instagram.

— Две медсестры в Италии совершили самоубийство! Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут об Италии в интернете, — правда. Поэтому сидите дома! Кто думает, что коронавирус — это шутка, тот идиот. Смотрите передачи о море, а то везде только негатив, — сказал Малиновский.

Сейчас в Италии зафиксировано почти 101 739 больных и более 11 тыс. умерших.

Читайте: Это была биологическая бомба! В Италии нашли источник распространения Covid-19

Напомним, Италия стала главным центром распространения коронавируса в Европе. Из-за пандемии почти все национальные чемпионаты во всем мире, среди которых и УПЛ, приостановлены, а еврокубковые матчи отложены на неопределенный срок.

Также Факты ICTV рассказывали, что Малиновскому и всем футболистам Аталанты запретили общаться со СМИ.

Источник: Телеграф

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка