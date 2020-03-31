Месси в образе Че Гевары на обложке L’Equipe

Форвард каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси попал на обложку авторитетного французского издания L’Equipe.
32-летний футболист появился в образе кубинского революционера Эрнесто Че Гевары.
— Лионель Месси. Барселонский Че, — под таким заголовком выйдет новый номер журнала.
Lionel Messi en une du journal L’Équipe ce mardi 31 mars.
Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/h2t7RHECyZ
— L’ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2020
Ранее по настоянию Месси футболисты блаугранас согласились пойти на снижение зарплат на 70% пока не восстановятся чемпионат и еврокубки.
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Также стало известно, сколько потеряет Барселона из-за пандемии коронавируса.