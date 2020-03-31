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Факты / Спорт

Месси в образе Че Гевары на обложке L’Equipe

Форвард каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси попал на обложку авторитетного французского издания L’Equipe.

32-летний футболист появился в образе кубинского революционера Эрнесто Че Гевары.

— Лионель Месси. Барселонский Че, — под таким заголовком выйдет новый номер журнала.

Ранее по настоянию Месси футболисты блаугранас согласились пойти на снижение зарплат на 70% пока не восстановятся чемпионат и еврокубки.

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Также стало известно, сколько потеряет Барселона из-за пандемии коронавируса.

Фото: Dreamstime

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